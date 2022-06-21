Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı NANCHANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti hidrolojik izleme merkezi Jiangxi'yi vuran şiddetli yağışların, eyaletteki Changjiang Nehri ve Xiuhe Nehri'nde bu yılın ilk sellerini getirdiğini bildirdi. NANCHANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti hidrolojik izleme merkezi Jiangxi'yi vuran şiddetli yağışların, eyaletteki Changjiang Nehri ve Xiuhe Nehri'nde bu yılın ilk sellerini getirdiğini bildirdi. Jiangxi eyaleti, yerel istasyonların yerel nehirlerde su seviyesinin uyarı düzeyine yükseldiğini kaydetmesi üzerine Pazartesi günü kırmızı alarm vermişti. Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Leping kentinde sel suları altında kalan bir cadde görülüyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Leping kentinde sel suları altında kalan bir cadde görülüyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Dexing ilçesinde kurtarma ekipleri mahsur kalan insanları tahliye etmek için bir köye giriyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Dexing ilçesinde kurtarma ekipleri sel sularında mahsur kalan insanları tahliye ediyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Güncel Haberler

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