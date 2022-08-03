Çin'in Jiangxi Eyaletinde Kanyon Keyfi - Haberler

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Çin'in Jiangxi Eyaletinde Kanyon Keyfi

Çin'in Jiangxi Eyaletinde Kanyon Keyfi

NANCHANG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da yer alan güzel manzaralı Meiling'de bir kanyonda akıntıyla sürüklenmenin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

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NANCHANG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da yer alan güzel manzaralı Meiling'de bir kanyonda akıntıyla sürüklenmenin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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