Çin'in Jiangxi Eyaletinde Kanyon Keyfi NANCHANG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da yer alan güzel manzaralı Meiling'de bir kanyonda akıntıyla sürüklenmenin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua) NANCHANG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da yer alan güzel manzaralı Meiling'de bir kanyonda akıntıyla sürüklenmenin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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