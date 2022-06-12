Çin'in Jiangxi Eyaletinde 1,1 Milyon Kişi Şiddetli Yağmur ve Sellerden Etkilendi - Haberler

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Çin'in Jiangxi Eyaletinde 1,1 Milyon Kişi Şiddetli Yağmur ve Sellerden Etkilendi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Jiangxi Eyaletinde 1,1 Milyon Kişi Şiddetli Yağmur ve Sellerden Etkilendi

NANCHANG, 12 Haziran (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde 28 Mayıs'tan Cuma günü yerel saatle 16: 00'ya kadar 1,1 milyondan fazla kişinin şiddetli yağmur ve yağmurun neden olduğu sellerden etkilendiğini söyledi.

NANCHANG, 12 Haziran (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde 28 Mayıs'tan Cuma günü yerel saatle 16: 00'ya kadar 1,1 milyondan fazla kişinin şiddetli yağmur ve yağmurun neden olduğu sellerden etkilendiğini söyledi. Jiangxi sel kontrol ve kuraklık yardım merkezine göre eyalette Cumartesi yerel saatle 18: 00 itibarıyla 4. seviye sel kontrol acil durum müdahalesine başlandı. Aşırı yağışlar, ekili alanların ve evlerin tahrip olmasına neden olarak 2,65 milyar yuan (yaklaşık 400 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayba neden oldu. Söz konusu dönemde yaklaşık 83.000 kişinin tahliyesi yapıldı. Meteoroloji departmanı, Jiangxi'de 12-14 Haziran tarihleri arasında kuzeyden güneye doğru ilerleyen sağanak yağışların görüleceğini, bazı bölgelerde yağışların şiddetinin yüksek olacağını tahmin ediyor.

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Xinhua / Güncel

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