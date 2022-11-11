Çin'in Jiangsu Eyaletinin Dış Ticareti Yılın İlk 10 Ayında İstikrarlı Büyüdü

NANJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre Çin'in doğusunda yer alan ve ülkenin önde gelen dış ticaret merkezlerinden biri olan Jiangsu eyaletinde Ocak-Ekim döneminde dış ticarette güçlü bir büyüme görüldü.

NANJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre Çin'in doğusunda yer alan ve ülkenin önde gelen dış ticaret merkezlerinden biri olan Jiangsu eyaletinde Ocak-Ekim döneminde dış ticarette güçlü bir büyüme görüldü.

Nanjing gümrük yetkililerine göre Jiangxi eyaletinin ithalat ve ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik artışla 4,54 trilyon yuana (yaklaşık 631,4 milyar ABD doları) yükseldi.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5'lik artışla 2,89 trilyon yuana ulaşırken, ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7'lik artışla 1,65 trilyon yuana yükseldi.

İlk 10 ayda eyaletin Avrupa Birliği, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), ABD ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülke ve bölgeleriyle olan ticaret hacmi, sırasıyla yüzde 11,2, yüzde 14, yüzde 4,7 ve yüzde 14,7 arttı.

Jiangsu'nun özel işletmelerinin dış ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9'luk artışla 1,81 trilyon yuanlık toplam hacme ulaşarak söz konusu dönemde güçlü bir performans sergiledi.