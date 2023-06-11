Çin'in Jiangsu Eyaletinde Buğday Hasadı Başladı
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BEİJİNG, 11 Haziran 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Baimahu çiftliğinde tarım makineleriyle hasat edilen buğdaylar görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: He Jinghua/Xinhua)
BEİJİNG, 11 Haziran 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Baimahu çiftliğinde tarım makineleriyle hasat edilen buğdaylar görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: He Jinghua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel