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Çin'in Jiangsu Eyaletinde Buğday Hasadı Başladı

Çin'in Jiangsu Eyaletinde Buğday Hasadı Başladı

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TAİZHOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taizhou kentinin Jiangyan bölgesine bağlı Zhaizhuang köyünde buğday kurutan köylüler görülüyor, 6 Haziran 2023.

TAİZHOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taizhou kentinin Jiangyan bölgesine bağlı Zhaizhuang köyünde buğday kurutan köylüler görülüyor, 6 Haziran 2023.

Shandong, Henan ve Jiangsu gibi eyaletlerdeki çiftçiler son zamanlarda buğday hasadı için hummalı bir çalışma sergiliyor. (Fotoğraf: Tang Dehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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