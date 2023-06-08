Çin'in Jiangsu Eyaletinde Buğday Hasadı Başladı

TAİZHOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taizhou kentinin Jiangyan bölgesine bağlı Zhaizhuang köyünde buğday kurutan köylüler görülüyor, 6 Haziran 2023.

Shandong, Henan ve Jiangsu gibi eyaletlerdeki çiftçiler son zamanlarda buğday hasadı için hummalı bir çalışma sergiliyor. (Fotoğraf: Tang Dehong/Xinhua)