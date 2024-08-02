Üye Girişi
Haberler

Çin'in Jiangsu eyaleti gemi ihracatında büyük artış yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin gemi ihracat geliri 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artışla 50,02 milyar yuan olarak gerçekleşti. Jiangsu, Çin'de gemi ihracatında birinci sıraya yerleşti.

NANJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin gemi ihracat geliri 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artışla 50,02 milyar yuan (6,9 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Nanjing Gümrüğü yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, gemi ihracatı açısından Çin'de ilk sıraya yerleşen eyaletin söz konusu ihracat değeri aynı dönemde ülke toplamının yüzde 34,1'ini oluşturdu.

Jiangsu'da üst düzey yolcu gemileri, kargo gemileri, "ro-ro" (roll-on/roll-off) gemileri, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıma gemileri ve yükselebilir rüzgar türbini kurulum gemileri gibi çok çeşitli gemiler üreten bir gemi inşa endüstrisi kuruldu.

Gümrük verileri, yılın ilk yarısında eyaletin konteyner gemisi ihracatının yüzde 153, sıvılaştırılmış yük gemisi ihracatının yüzde 77 ve dökme yük gemisi ihracatının ise yüzde 32,3 oranında arttığını gösteriyor.

Jiangsu Yangzi-Mitsui Gemi İnşa Limited Şirketi Genel Müdürü Song Shuming, şirketin bu yıl 15 gemi inşa edip teslim edeceğini ve bunun şirket tarihinde bir rekor olduğunu söyledi.

Yangzijiang Gemi İnşa Grubu'nun bir iştiraki olan Jiangsu Yeni Yangzi Gemi İnşa Limited Şirketi, 2024'ün ilk yarısında 20 yeni gemi teslim ederek ihracat değerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkmasını sağladı.

Şirketin gümrük işleri müdürü Wang Yi, şirketin elinde 100'e yakın sipariş bulunduğunu ve 2028 yılına kadar üretim planları olduğunu söyledi.

Nanjing Gümrüğü, gemi ihracatını artırmaya yardımcı olmak için gümrükleme verimliliğini artırmaya devam etmeyi taahhüt etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Şeref Madalyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şeref Madalyası filmi ne zaman, nerede çekildi? Şeref Madalyası filmi gerçek mi? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedefim Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi gerçek mi? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedefim Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi gerçek mi? Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? 3 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! 3 Ağustos terazi, kova, ikizler burcu burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title