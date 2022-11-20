Çin'in Jiangsu Eyaleti Düşük Karbonlu Tahıl Hasadına Destek Veriyor

Geç mevsim pirinç hasadı tamamlanmak üzere. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde çiftçiler tüm tahıl depolarını doldurmak üzere kabuklu pirinci kurutmak için gece gündüz çalışıyor.

Geç mevsim pirinç hasadı tamamlanmak üzere. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde çiftçiler tüm tahıl depolarını doldurmak üzere kabuklu pirinci kurutmak için gece gündüz çalışıyor.

Çalışmaları kolaylaştırmak için Jiangsu, eyalet genelinde çiftliklerde ve şirketlerde 4.000'den fazla hava kaynaklı ısı pompalı kurutucular kurdu.

Bu kurutucularla bir ton tahılı kurutmak 5,62 ABD dolarına mal oluyor. Kömürlü veya akaryakıtlı kurutucuların aynı iş için maliyeti ise bunun dört katı.

SES 1 (Çince): CHEN ZENGZENG, Jiangsu eyaletinin Shuyan ilçesinin Tarım ve Köy İşleri Bürosu:

"Shuyang, Jiangsu'nun en büyük tahıl üreticisi. Çiftçilere hasat ve kurutma makinelerini daha verimli kullanmayı öğretmek için Shuyang elektrik tedarik şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca ilçe genelinde elektrikli tahıl kurutucuları kullananlara kapıdan kapıya hizmet verdiğimiz gibi, tahıl kurutmanın ve tarımsal üretimin diğer birincil süreçlerinin enerji tedarikini güvence altına almak ve elektrik maliyetlerini azaltmak için çalışıyoruz."

Fosil yakıt kullanan geleneksel tahıl kurutma teknikleri ile karşılaştırıldığında, hava kaynaklı ısı pompalı kurutma, daha az enerji harcamanın ve daha az kirletici üretmenin yanı sıra daha fazla güvenlik ve rahatlık sağlıyor.

4.000'den fazla hava kaynaklı ısı pompalı kurutucu, her gün ortalama 35.000 ton tahıl işleyerek yıllık kömür tüketimini yaklaşık 74.500 ton azaltıyor.

SES 2 (Çince): ZHAO ZHEYUAN, Çin Devlet Elektrik Şebekesi Huai'an Elektrik Tedarik Şirketi:

"Son yıllarda, tahıl kurutma şirketleri için elektrik taleplerine göre makul elektrik tüketimi planları hazırlıyoruz ve tarımsal üretimin yeşil modernizasyonunu ilerletmeye yardımcı oluyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)