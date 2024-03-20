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Çin'in Jiamusi şehrinde tarımsal üretimde seracılık kullanılıyor

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JİAMUSİ, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Jiamusi şehrinde tarımsal üretimin verimliliğini artırmak amacıyla seracılıktan yararlanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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