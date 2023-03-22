Çin'in Jialing Nehri'nde Gece Turu

NANCHONG, 22 Mart (Xinhua) -- Performans sanatçıları, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Langzhong'daki Jialing Nehri üzerinde bir gösteri düzenliyor, 21 Mart 2023 Langzhong son yıllarda, turistlerin gece turu deneyimlerini zenginleştirmek ve yerel kültür turizmini artırmak için...