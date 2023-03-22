Çin'in Jialing Nehri'nde Gece Turu
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NANCHONG, 22 Mart (Xinhua) -- Performans sanatçıları, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Langzhong'daki Jialing Nehri üzerinde bir gösteri düzenliyor, 21 Mart 2023 Langzhong son yıllarda, turistlerin gece turu deneyimlerini zenginleştirmek ve yerel kültür turizmini artırmak için...
NANCHONG, 22 Mart (Xinhua) -- Performans sanatçıları, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Langzhong'daki Jialing Nehri üzerinde bir gösteri düzenliyor, 21 Mart 2023
Langzhong son yıllarda, turistlerin gece turu deneyimlerini zenginleştirmek ve yerel kültür turizmini artırmak için yerel kültürel unsurların yer aldığı birçok canlı performans düzenlemeye başladı. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel