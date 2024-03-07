Çin'in İthalat ve İhracatı Artış Gösterdi

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı 2024 yılının ilk iki ayında yuan bazında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artış gösterdi.

Gümrük Genel İdaresi'nin(GAC) Perşembe günü açıkladığı resmi verilere göre Ocak-Şubat döneminde ülkenin mal dış ticareti 6,61 trilyon yuan (yaklaşık 930,96 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Verilere göre ihracat yıllık yüzde 10,3 artışla 3,75 trilyon yuan olurken, ithalat 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 2,86 trilyon yuana yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Lyu Daliang, ülkenin, bu yılın ilk iki ayında mal ticaretinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki artış ivmesini sürdürerek üst üste beşinci ayda da yıllık bazda büyüme kaydettiğini ve bu dönemde ithalat ve ihracatın tarihi bir zirveye ulaştığını söyledi.