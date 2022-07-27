Çin'in İnternet Sektörünün Geliri Yılın İlk Yarısında Arttı

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı veriler, ülkenin internet şirketlerinin bu yılın ilk yarısında işletme gelirlerinde hafif bir artış bildirdiğini gösterdi. Bakanlık, internet ve ilgili hizmetlere dair büyük şirketlerin işletme gelirinin Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 0,1 artarak 717 milyar yuana (yaklaşık 105,86 milyar ABD doları) ulaştığını paylaştı. Bu internet şirketlerinin faaliyet masraflarıysa bir önceki seneye göre yüzde 5,4 arttı. Sektörün karı ilk yarıda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 64,54 milyar yuana gerilerken, kardaki azalışta ilk beş aydaki 8,6 yüzde puanlık küçülmeye kıyasla toparlanma kaydedildi. İnternet sektörü aynı dönemde araştırma ve geliştirmeye yaptığı harcamayı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artırdı ve 38,87 milyar yuana çıkardı.