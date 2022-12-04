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Çin'in İnternet Sektöründe Ar-Ge Harcamaları Ocak-Ekim Aylarında Güçlü Büyüme Kaydetti

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Çin'in İnternet Sektöründe Ar-Ge Harcamaları Ocak-Ekim Aylarında Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, ülkenin önde gelen internet kuruluşlarının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2022 yılının ilk 10 ayında çift haneli büyümeye devam etti.

Çin'in İnternet Sektöründe Ar-Ge Harcamaları Ocak-Ekim Aylarında Güçlü Büyüme KaydettiÇin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nden (CETC) bir çalışan, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'de düzenlenen İnternetin Işığı Fuarı'nda giyilebilir dış iskelet robotunu gösteriyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, ülkenin önde gelen internet kuruluşlarının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2022 yılının ilk 10 ayında çift haneli büyümeye devam etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre bu dönemde, bu firmaların Ar-Ge harcamaları geçen seneye göre yüzde 10,4 artışla 63,67 milyar yuan (yaklaşık 9,03 milyar ABD doları) oldu ve bu da ilk üç çeyrekte kaydedilenden 1,6 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.

Verilere göre, büyük internet şirketlerinin ve ilgili hizmet şirketlerinin birleşik faaliyet gelirleri geçen seneye oranla yüzde 0,8 düşüşle 1,22 trilyon yuan oldu fakat düşüş ilk üç çeyreğe göre 0,1 yüzde puan yavaşladı.

Özellikle, ağırlıklı bir şekilde çevrimiçi satış hizmetleri sağlayan firmaların faaliyet gelirleri geçen yıla göre yüzde 16,3 arttı ve bu artış Ocak-Eylül dönemine göre 1 yüzde puan daha hızlanmış oldu.

Başlıca internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olan şirketlerden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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