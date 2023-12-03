Çin'in internet sektörü yılın ilk 10 ayında güçlü büyüme kaydetti

Çin'in internet sektörü yılın ilk 10 ayında ticari gelir ve kar açısından güçlü büyüme kaydetti. Büyük internet şirketlerinin toplam karları yüzde 10 artarak 107,4 milyar yuana ulaştı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde düzenlenen 2023 Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı'nda sergilenen Devlet Elektrik Şebekesi Wuxi Enerji Tedarik Şirketi'ne ait denetim aracı, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: He Leijing/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü yılın ilk 10 ayında ticari gelir ve kar açısından güçlü büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, büyük internet şirketlerinin toplam karlarının yılın ilk on ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 107,4 milyar yuana (yaklaşık 15,1 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Bu şirketlerin birleşik ticari gelirleri ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 1,4 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Ağırlıklı olarak çevrimiçi satış hizmetleri sunan işletmelerin internet faaliyet gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 33,5 arttı.

Büyük internet ve ilgili hizmetleri veren şirketler, yıllık en az 20 milyon yuan iş geliri olan firmaları kapsıyor.