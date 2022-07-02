Çin'in İnternet Sektörü İlk 5 Ayda İstikrarlı Gelir Artışı Bildirdi - Haberler

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Çin'in İnternet Sektörü İlk 5 Ayda İstikrarlı Gelir Artışı Bildirdi

Xinhua - Güncel
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Çin'in İnternet Sektörü İlk 5 Ayda İstikrarlı Gelir Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çin'in internet sektörü, yılın ilk beş ayında ticari gelirlerinde istikrarlı artış yaşadı.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çin'in internet sektörü, yılın ilk beş ayında ticari gelirlerinde istikrarlı artış yaşadı. Bakanlık, önde gelen internet ve ilgili hizmet işletmelerinin ticari gelirlerinin, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8'lik artışla 585 milyar yuana (yaklaşık 87,49 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi. Büyüme hızı, ilk dört ayda görülen yüzde 2,7'lik artışa göre yavaşlama sergiledi. Ocak-Mayıs döneminde bu şirketlerin toplam karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik düşüşle 49,52 milyar yuana geriledi; ilk dört ayda ise yüzde 25,4'lük düşüş yaşanmıştı. Bu şirketlerin araştırma ve geliştirme harcamaları da Ocak-Mayıs döneminde istikrarlı şekilde bir büyüme göstererek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1'lik artış sergiledi.

Xinhua / Güncel

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