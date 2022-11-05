Çin'in İngiltere Büyükelçisi, İki Ülkenin İş Çevrelerini İşbirliğine Daha Fazla Katkıya Çağırdı

LONDRA, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin ve İngiltere arasında daha güçlü ve uygulanabilir bir işbirliği için iş çevrelerini, sektörlerine dair bilgileri ve güçlü yönleri aracılığıyla katkıda bulunmaya teşvik etti.

LONDRA, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin ve İngiltere arasında daha güçlü ve uygulanabilir bir işbirliği için iş çevrelerini, sektörlerine dair bilgileri ve güçlü yönleri aracılığıyla katkıda bulunmaya teşvik etti.

Zheng, Çarşamba günü Londra'da Beşinci Çin-İngiltere Ekonomi ve Ticaret Forumu'na hitaben yaptığı konuşmada, "Katkılarınız ikili işbirliğinin daha fazla vurgulanmasında çok yardımcı olacak" dedi.

Büyükelçi katılımcılarla Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin önemini de paylaştı ve Çin modernizasyonu, yüksek kaliteli kalkınma, barış ve işbirliği gibi Çin için kritik önemdeki kavramları anlattı.

Büyükelçi, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin Çin'in Avrupa ve İngiltere ile ilişkileri için yeni fırsatların ve yeni enerjinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Zheng "Ortak çıkarlar için çaba göstermeli, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin ayrışmasını ve bozulmasını engellemeliyiz. Çok taraflılığı savunmalı ve tek taraflılığa direnmeliyiz" dedi.

Forumda konuşan İngiltere'deki Çin Ticaret Odası Başkanı Fang Wenjian da katılımcıları açık ve pragmatik bir zihniyet benimsemeye ve fırsatları kavrayarak Çin ve İngiltere'nin iki halkı ve toplumu için ortak faydalar sağlamak amacıyla harekete geçmeye çağırdı.

İngiltere'deki 48 Grup Kulübü'nün Başkanı Stephen Perry de Çin'in İngilizler için büyük bir şans olduğunun altını çizdi. "Çin ile iş yapmak, Çin ile ilişki kurmak sadece İngiliz işletmeleri için değil, bir ülke olarak bizler için, İngiliz halkı için de önemli ve hayatidir" dedi.

İngiltere'deki Çin Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen forum, iletişim ve işbirliği için daha fazla fırsat keşfetmek hedefiyle her kesimden 300'den fazla temsilciyi biraraya getirdi.