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Çin'in İmalat Sektörüne 2,63 Trilyon Yuan Destek

Çin'in İmalat Sektörüne 2,63 Trilyon Yuan Destek
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Çin hükümeti, 2024 yılında bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek amacıyla imalat sektörüne yönelik uyguladığı vergi indirimleri ve iadeleriyle toplamda 2,63 trilyon yuan (yaklaşık 366,75 milyar ABD doları) bütçe ayırdı.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fabrikalardan üretim görüntüleri

Çin'de 2024 yılında bilimsel ve teknolojik inovasyonu ve imalat sektörünün gelişimini desteklemeye yönelik ana politikalar çerçevesinde uygulanan vergi ve harç indirimleri ile vergi iadeleri toplamda 2,63 trilyon yuana (yaklaşık 366,75 milyar ABD doları) ulaştı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de 2024 yılında bilimsel ve teknolojik inovasyonu ve imalat sektörünün gelişimini desteklemeye yönelik ana politikalar çerçevesinde uygulanan vergi ve harç indirimleri ile vergi iadeleri toplamda 2,63 trilyon yuana (yaklaşık 366,75 milyar ABD doları) ulaştı.

Devlet Vergi İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre söz konusu politikalar, kaliteli yeni üretim güçlerinin gelişimini hızlandırırken imalat sektörünün yüksek kaliteli gelişimini de teşvik etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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