Çin'in İmalat Sektöründe Düşüş: PMI Ekim Ayında 49 Oldu
Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 0,8 puan düşerek 49 seviyesine geriledi. Bu durum, ekonomik büyüme endişelerini artırıyor.
1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Üretim hattından görüntüler
Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi ekimde bir önceki aya göre 0,8 yüzde puan düşüşle 49 olarak gerçekleşti.
ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi ekimde bir önceki aya göre 0,8 yüzde puan düşüşle 49 olarak gerçekleşti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel