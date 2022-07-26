Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in imalat sektörünün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları 2012-2021 döneminde arttı. Bakanlık yetkilisi Wang Wei, düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılında yüzde 0,85 olan sektörün Ar-Ge yatırımlarının 2021 yılında yüzde 1,54'e yükseldiğini söyledi. Wang'a göre, 2021 yılında yeni ve benzersiz ürünler geliştiren Çin'in uzmanlaşmış ve gelişmiş girişimlerinin Ar-Ge yatırımları yüzde 10,3'e ulaştı. İmalat sektörü de inovasyon sisteminde iyileşme yaşıyor. Merkezi hükümet tarafından veya merkezi ve yerel hükümetlerinin ortaklığında toplam 23 imalat inovasyon merkezi kuruldu. Wang'a göre, yıllık ciroları en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) olan sanayi kuruluşlarında, 2012'de yüzde 11,9 olan yeni ürünlerin getirdiği gelirin toplam faaliyet gelirlerindeki payı, 2021'de yüzde 22,4'e yükseldi.