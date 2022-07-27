Çin'in İmalat Sektörü, Politika Destekleri Sayesinde Sağlam İlerleme Kaydediyor

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü, hükümetin sanayi zincirini istikrara kavuşturmak, işletmeler üzerindeki yükleri hafifletmek ve endüstriyel dönüşümü teşvik etmek için bir dizi politikayı uygulamaya koymasıyla güçlü bir direnç ve büyüme potansiyeli sergiledi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) verileri, yılın ilk yarısında Çin imalat sektörünün katma değer üretiminin, 2021'e göre 1,4 puan artarak ülkenin GSYİH'sının yüzde 28,8'ini oluşturduğunu gösterdi. İmalat yatırımları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak nispeten yüksek bir büyüme oranını sürdürdü. Verilere göre, yalnızca ikinci çeyrekte imalat yatırımları yüzde 7,4 büyüdü ve sabit varlık yatırımlarının büyüme oranından 3,2 yüzde puan daha yüksek bir oran gerçekleştirdi. Veriler, Ocak-Haziran döneminde katma değer üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artış kaydeden yüksek teknolojili imalatın, imalat sektörününün yüksek kaliteli gelişimini destekleyen önemli bir güç olduğunu gösterdi. Son aylarda yetkililer, Kovid-19 salgınları sırasında üretime yeniden başlayan kilit alanlardaki ve sektörlerdeki işletmeleri desteklemek amacıyla bir "beyaz liste" mekanizması oluşturarak ve bölümler arası ve bölgeler arası koordinasyonu gerçekleştirerek sanayi ve tedarik zincirlerini rahatlatma çabalarını artırdı.

İşletmelerin yüklerini hafifletmeye yönelik çoklu tercihli politikalar sayesinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için birikimli vergi iadeleri, vergi ve harç indirim ve ertelemeleri, yılın ilk yarısında yaklaşık 1,8 trilyon yuana (yaklaşık 266,73 milyar ABD doları) ulaştı. MIIT başmühendisi Tian Yulong, bakanlığın endüstriyel direnci artırmak için yeni endüstrileri ve yeni itici güçleri teşvik etmeye devam edeceğini söyledi. Bakanlık, üretimle uğraşan, niş pazarlarda uzmanlaşan ve en son teknolojilerle övünen KOBİ'lerin yeni seçkinleri olan yaklaşık 3.000 yeni "küçük dev" oluşturmayı planlıyor. Çin ayrıca, ulusal ekonominin 45 ana kategorisine çoktan uygulanmış olan endüstriyel internetin gelişimini de ileriye taşıyor. Endüstriyel internet sektörünün ölçeği 1 trilyon yuanı aştı. Ülkede şu anda 3.100'den fazla "5G + Endüstriyel İnternet" projesi bulunuyor. Bu sayı içinde 700 proje yılın ikinci çeyreğinde kuruldu. MIIT'e göre, "5G + Endüstriyel İnternet"in teknik, endüstriyel, ağ, uygulama ve ekolojik sistemini kapsamlı bir şekilde yükseltip optimize etmek ve üretime uygulanacak daha fazla senaryo oluşturmak için çaba sarf edilecek.