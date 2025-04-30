Çin'in İmalat Sektörü PMI Nisan'da Daralma Gösterdi

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında 49 olarak ölçüldü. Endeks, mart ayında 50,5 olarak ölçülmüştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Zhao Qinghe, nisan ayı PMI verilerinin, imalat sektörünün bir önceki dönemde nispeten hızlı büyümesinden kaynaklanan yüksek baz etkisi ve dış ortamdaki büyük değişiklikler gibi faktörlerden etkilendiğini söyledi.

Büronun çarşamba günü açıkladığı verilere göre üretime yönelik alt endeks 49,8, yeni siparişlere yönelik alt endeks ise 49,2 olarak gerçekleşti.

Yüksek teknoloji imalat sektörü PMI değeri nisan ayında 51,5 ile imalat sektörünün genelinden daha yüksek bir seviyede gerçekleşerek yüksek teknoloji imalatının olumlu büyüme eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.