Çin'in İmalat Sektörü Endeksi Ekim'de Düşüş Gördü

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi ekimde bir önceki aya göre 0,8 yüzde puan düşüşle 49 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun baş istatistikçilerinden Huo Lihui, cuma günü yaptığı açıklamada, "Ekim ayında, Ulusal Gün tatili öncesinde bazı taleplerin erken gerçekleşmesi ve giderek karmaşıklaşan uluslararası ortamın etkisiyle imalat üretim faaliyetleri bir önceki aya göre yavaşladı" dedi.

Bu yıl Ulusal Gün tatili ve Güz Ortası Festivali'nin aynı döneme denk gelmesi, tatil süresinin 1 Ekim'den 8 Ekim'e kadar uzamasına neden oldu.

Üretime ilişkin alt endeks ise eylül ayına göre 2,2 yüzde puanlık düşüşle 49,5'e gerileyerek imalat üretiminde yavaşlama olduğunu gösterdi.

Talep tarafında ise ekimde bir önceki aya göre 0,9 yüzde puan azalan yeni siparişler alt endeksi 48,8 olarak gerçekleşti.

Tedarikçi teslim süresi alt endeksi ise bir önceki aya kıyasla 0,8 yüzde puan azalarak yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu, imalat sektöründeki hammadde tedarikçilerinin teslim süresinin bir önceki aya göre temelde değişmediğine işaret ediyor.