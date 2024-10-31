Çin'in İmalat Sektörü Ekim'de Genişleme Gösterdi

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fabrikalardan çeşitli görüntüler

Çin'in imalat sektörü, art arda beş ay süren daralmanın ardından Ekim ayında genişleme bölgesine geri döndü.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in imalat sektörü art arda beş ay süren daralmanın ardından Ekim ayında genişleme bölgesine geri döndü.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Eylül ayındaki 49,8 seviyesinden Ekim ayında 50,1'e yükseldi. Böylece, endeks Mayıs ayından bu yana ilk kez 50'lik genişleme ya da daralma çizgisini aşmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)