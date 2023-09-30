Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de Yeniden Büyüme Bölgesine Geçti

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül'de 50,2'ye yükselerek yeniden büyüme bölgesine geçti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, üst üste dört ay büyüme gösterdikten sonrasında Çin'in imalat sektörü PMI verisi Nisan ayından beri ilk kez 50'nin üzerine çıkmış oldu.

Endekste 50 üzeri bir değer genişlemeyi, altındaki rakamlar ise daralmaya işaret ediyor.

NBS İstatistikçisi Zhao Qinghe, imalat ortamında genel bir iyileşme olduğunu söyledi.

NBS verilerine göre ankete katılan 21 sektörün 11'inin Eylül'de genişleme kaydettiği görüldü.