Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim'de Geriledi

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ekim ayında 49,2'ye geriledi. PMI, Eylül ayında 50,1 olarak açıklanmıştı.

50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre, farklı bölgelerde yer yer görülen Kovid-19 salgınlarının Ekim rakamları üzerinde olumsuz etkileri oldu.

Zhao, düşüşün diğer bir nedeninin ise enerji yoğun sektörlerdeki daralma olduğunu, bu sektörlere ilişkin rakamın Eylül'de 50,6 iken 48,8'e gerilediğini söyledi.

Büyük işletmelere yönelik alt endeks, önceki ayda 51,1 puan iken 50,1'e geriledi, ancak genişleme bölgesinde kalmayı başardı. Üretim ve yeni siparişlere yönelik alt endeksler sırasıyla 49,6 ve 48,1 puan olarak gerçekleşti.

Üretim ve iş beklentileri alt endeksinin 52,6 puan olarak ölçülmesiyle firmalar, imalat faaliyetlerinin yakın dönemde toparlanmasını bekliyor.

Pazartesi günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin, Eylül ayındaki 50,6'dan Ekim ayında 48,7'ye gerilediğini de ortaya koydu.