Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Nisan'da Geriledi - Haberler

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Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Nisan'da Geriledi

Xinhua - Güncel
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Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Nisan'da Geriledi

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Nisan ayında 47,4'e geriledi.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Nisan ayında 47,4'e geriledi. PMI, Mart ayında 49,5 olarak açıklanmıştı. 50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre yurtiçinde Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının, Çin'in fabrika faaliyetleri ve piyasa talebi üzerinde olumsuz etkileri oldu. Üretime ilişkin alt endeks Nisan ayında bir önceki aya göre 5,1 puan düşerek 44,4'e gerilerken yeni siparişler alt endeksi ise Mart ayına göre 6,2 puan azalarak 42,6'ya indi. Cumartesi günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin, Mart ayında 48,4 iken Nisan ayında 41,9'a gerilediğini de gösterdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Nisan, Mart, Güncel, Haberler

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