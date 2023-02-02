Çin'in İmalat Merkezi Shenzhen'in Dış Ticareti 2022'de Güçlü Büyüme Sergiledi

SHENZHEN, 2 Şubat (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin Perşembe günü bildirdiğine göre Çin'in güneyinde yer alan metropol şehri Shenzhen'in dış ticareti, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artışla 3,67 trilyon yuana (yaklaşık 546,8 milyar ABD doları) yükseldi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Hong Kong'dan gelen ve Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nden geçerek Zhuhai'ye giren servis otobüsü görülüyor, 8 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

SHENZHEN, 2 Şubat (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin Perşembe günü bildirdiğine göre Çin'in güneyinde yer alan metropol şehri Shenzhen'in dış ticareti, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artışla 3,67 trilyon yuana (yaklaşık 546,8 milyar ABD doları) yükseldi.

2022'deki ihracatı yıllık yüzde 13,9 artarak 2,19 trilyon yuana ulaşan kent, ihracatta art arda 30 yıldır Çin ana karasının ilk sırasında yer alıyor.

Yerel gümrük bürosu, özel işletmelerin dış ticarete yaptığı katkının bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artışla 2,28 trilyon yuan olduğunu bildirdi. Bu, toplam ticaretin yüzde 60'ından fazlasına karşılık geliyor.

Bir imalat merkezi olarak anılan Shenzhen'in, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticari ortaklarıyla olan ticareti önceki yıla göre yüzde 7,8 artışla 1,01 trilyon yuana, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülke ve bölgelerle olan ticareti ise yüzde 15,1 artışla 893 milyar yuana ulaştı.

2022 yılında hem ithalatın hem de ihracatın yüzde 75'inden fazlasını mekanik ve elektrikli ürünler oluşturdu.