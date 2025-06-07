Çin'in İmalat Gücü ve Yabancı Yatırımlar Üzerine Vurgular

Çin'in İmalat Gücü ve Yabancı Yatırımlar Üzerine Vurgular
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin imalatına olan dünya ihtiyacının devam ettiğini ve Çin pazarının yabancı yatırımlar için çekim merkezi olmaya devam edeceğini belirtti. Uluslararası ticaretteki büyümenin sürdüğünü vurguladı.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun dünyanın Çin imalatına ihtiyacının sürdüğünü ve Çin pazarının yabancı yatırımlar için her daim çekim merkezi olmaya devam edeceğini söyledi.

Uluslararası ekonomik durum ciddiyetini korurken, Çin'in dünyanın geri kalanıyla olan ticari ve ekonomik ilişkileri güçlü şekilde devam ediyor. Çin'de yılın ilk 5 ayında toplam 101 uluslararası hava kargo rotası açıldı ve 195'in üzerinde haftalık gidiş-dönüş seferi başlatıldı. Çin limanlarındaki kargo işlem hacmi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 5,755 milyar tona ulaşırken, limanlardaki konteyner işlem hacmi yüzde 7,9 artışla 110 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı.

Lin, cuma günkü basın toplantısında Çin'in mal ticaretinin yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 büyüdüğünü, nisan ayındaki ticari büyümeninse ilk çeyreğe göre yüzde 4,3 puan yükseldiğini belirtti.

Sözcü, Çin ekonomisinin canlılığını ortaya çıkarmaya ve ticaretteki direncin güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Lin, bu durumun, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun dünyanın Çin'deki imalata olan ihtiyacının devam ettiğini ve Çin pazarının yabancı yatırımlar için her daim çekim merkezi olacağını gösterdiğini vurguladı.

Lin, "Tek taraflılık ve korumacılığı sürdürmek mümkün değil. Bazı ülkelerin inşa ettiği duvarlar ve engeller, Çin'i ortak kalkınma yolunda diğer ülkelerle açık işbirliğine girmekten alıkoymayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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