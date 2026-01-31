Çin'in İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ocakta 49,4'e Geriledi

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında geçen aya göre 0,8 yüzde puan düşerek 49,4 seviyesine geriledi. İnşaat gibi sektörlerdeki zayıflayan ivmenin ocak rakamları üzerinde olumsuz etkisi oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre hizmet sektörü PMI değeri söz konusu dönemde geçen aya göre yüzde 0,2 azalarak 49,5'e geriledi. Güçlü faaliyet seyrinin korunduğu finansal hizmetler, sermaye piyasası hizmetleri ve sigortacılık alanlarında ise PMI, yüzde 65'in üzerinde kalarak yüksek piyasa canlılığına işaret etti.

Öte yandan gayrimenkul sektörünün iş faaliyeti endeksi 40'ın altına gerileyerek genel olarak zayıf koşullara işaret etti.

Bu daha zayıf göstergelere rağmen, hizmet sektöründeki işletmeler arasında beklentiler ocak ayında iyileşme sergiledi. Hizmet sektöründe iş faaliyeti beklentilerini izleyen endeks 0,7 yüzde puan artışla 57,1 seviyesine yükselerek kısa vadeli piyasa görünümüne ilişkin güvenin arttığını gösterdi.

İnşaat faaliyetleri ise daha belirgin biçimde zayıfladı. Soğuk hava koşulları ile Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşmasının üretim ve inşaat çalışmalarını yavaşlatması sonucu, inşaat sektörünün iş faaliyeti endeksi 4,0 yüzde puan düşerek 48,8 oldu.

Bu sektörde beklentiler de temkinli bir görünüme büründü. İnşaat iş faaliyeti görünüm endeksi 50 eşiğinin altına inerek 49,8 seviyesine geriledi ve sektörün kısa vadeli görünümüne ilişkin sınırlı güvene işaret etti.

Cumartesi günü açıklanan veriler Çin'in imalat sanayi PMI değerinin, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 49,3'e gerilediğini gösterdi.