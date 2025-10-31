Haberler

Çin'in İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim Ayında Arttı

Çin'in İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim Ayında Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında 0,1 puan artışla 50,1'e yükseldi. Hizmet sektörü endeksi 50,2 olarak, seyahat ve tüketimle bağlantılı sektörlerde yüksek piyasa canlılığı gözlemlendi.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan artışla 50,1 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre hizmet sektörü alt endeksi bir önceki aya kıyasla 0,1 yüzde puan artarak 50,2'ye yükselerek sektör canlılığında yaşanan ılımlı toparlanmayı ortaya koydu.

Büronun baş istatistikçilerinden Huo Lihui, Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatillerinin etkisiyle demiryolu ve hava taşımacılığı, konaklama, kültür, spor ve eğlence gibi seyahat ve tüketimle yakından bağlantılı sektörlerin ekim ayında 60'ın üzerinde endeks değerleri kaydettiğini ve bu durumun, yüksek piyasa canlılığına işaret ettiğini söyledi.

Bekarlar Günü alışveriş festivaliyle birlikte posta sektörünün iş aktivite endeksinin 70'in üzerine çıktığını belirten Huo, bunun iş hacmindeki büyümenin hızlandığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Hizmet sektörünün iş beklentileri endeksinin yüzde 56,1 ile nispeten yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, sektördeki işletmelerin pazara iyimser baktığını ortaya koydu.

İnşaat sektörünün iş aktivite endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan düşüşle 49,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Okulda resmen işkence! Minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.