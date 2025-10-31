Çin'in İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim Ayında Arttı

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan artışla 50,1 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre hizmet sektörü alt endeksi bir önceki aya kıyasla 0,1 yüzde puan artarak 50,2'ye yükselerek sektör canlılığında yaşanan ılımlı toparlanmayı ortaya koydu.

Büronun baş istatistikçilerinden Huo Lihui, Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatillerinin etkisiyle demiryolu ve hava taşımacılığı, konaklama, kültür, spor ve eğlence gibi seyahat ve tüketimle yakından bağlantılı sektörlerin ekim ayında 60'ın üzerinde endeks değerleri kaydettiğini ve bu durumun, yüksek piyasa canlılığına işaret ettiğini söyledi.

Bekarlar Günü alışveriş festivaliyle birlikte posta sektörünün iş aktivite endeksinin 70'in üzerine çıktığını belirten Huo, bunun iş hacmindeki büyümenin hızlandığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Hizmet sektörünün iş beklentileri endeksinin yüzde 56,1 ile nispeten yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, sektördeki işletmelerin pazara iyimser baktığını ortaya koydu.

İnşaat sektörünün iş aktivite endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan düşüşle 49,1 olarak gerçekleşti.