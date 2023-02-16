Çin'in İlk Yerli Yapım Büyük Kruvaziyer Gemisi 2023 Sonunda Teslim Edilecek

SHANGHAİ, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki yetkililer, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisinin inşasının yüzde 91'inin tamamlandığını ve geminin 2023 sonuna kadar teslim...

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi'ne ait tersanedeki büyük kruvaziyer gemisi, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

SHANGHAİ, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin ( Shanghai ) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki yetkililer, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisinin inşasının yüzde 91'inin tamamlandığını ve geminin 2023 sonuna kadar teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu.

Ülkenin en büyük gemi üreticisi Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne göre, kruvaziyer gemisinin arka plan, iç mekan ve ayar çalışmaları aynı anda ilerliyor. Gemi yapımcısı ayrıca, Ağustos 2022'de başlayan yerli yapım ikinci büyük kruvaziyer gemisinin inşası üzerinde de çalışıyor.

Toplantıda ayrıca, Shanghai yetkilileri, Waigaoqiao bölgesi için yenilikçiliği teşvik etmek, alanında uzman olanları çekmek ve sağlam bir iş ortamı oluşturmak için 20 elverişli önlemden oluşan bir gemi seyahati endüstrisi geliştirme planı yayınladı.

Plana göre, Shanghai bölgeyi 2035 yılına kadar ince hesaplanmış endüstriyel sistemi, dünya lideri üst düzey üretimi ve yoğun tüketim kaynaklarına sahip birinci sınıf bir gemi seyahati endüstrisi topluluğu haline getirmeyi hedefliyor.

İdari büronun Müdür Yardımcısı Zhao Feng, "Gelecekte, ilgili sanayi zincirini daha da iyileştireceğiz ve şirket merkezleri ile kruvaziyer gemisi yapımı ve işletmeciliği sektörlerinin biraraya gelmesini hızlandıracağız" dedi.

Çin, 2022'yi gemi inşa sektöründe dikkat çeken bir performansla tamamladı ve dünyanın en büyük 10 gemi inşa işletmesi arasında yer alan 6 şirketle art arda 13. kez küresel pazarda en büyük payı elinde tuttu.