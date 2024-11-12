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Çin'in İlk Yerli Uzun Menzilli Yolcu Uçağı C929 İçin Anlaşma İmzalandı

Çin'in İlk Yerli Uzun Menzilli Yolcu Uçağı C929 İçin Anlaşma İmzalandı
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Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği C929 jet tipi yolcu uçağı için Air China ile çerçeve anlaşması imzalandı. 12.000 kilometre menzil kapasitesine sahip uçak, küresel hava taşımacılığı talebini karşılamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SHANGHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uluslararası uçuşa elverişlilik standartlarına uygun olarak bağımsız şekilde geliştirilen ilk uzun menzilli geniş gövdeli C929 jet tipi yolcu uçağı için kullanıcı çerçeve anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmanın devam etmekte olan 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda salı günü Çin Ticari Uçak Limited Şirketi ile Air China arasında imzalanmasıyla Air China, uçağın ilk anlaşmalı müşterisi oldu.

12.000 kilometre menzilli, 280 yolcu kapasiteli uçak, uluslararası ve bölgesel hava yolcu taşımacılığına yönelik küresel talebin karşılanmasına büyük katkıda bulunacak.

Yeni uçağın kullanılmaya başlanması, sahip olduğu devasa sivil havacılık pazarında büyük potansiyel barındıran Çin'in, küresel havacılık pazarındaki rekabet gücünü artırmasına yönelik yeni bir hamle olarak görülüyor.

Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, ilk ticari uçuşunu Mayıs 2023'te tamamlayarak sivil havacılık pazarına resmi olarak giriş yaptı. COMAC bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla Çin'in önde gelen üç havayolu şirketine dokuz C919 uçağı teslim etti. Çin, kendi geliştirdiği ana yolcu uçağı ile şu anda Boeing ve Airbus'ın hakim olduğu küresel sivil havacılık pazarından pay almayı hedefliyor.

COMAC tarafından 2022 yılı sonunda yayımlanan pazar tahminlerine göre, 2022-2041 döneminde Çin'in sivil havacılık pazarına 6.288'i tek koridorlu olmak üzere 9.284 yeni yolcu uçağı girecek.

1996 yılında düzenlenmeye başlanan Airshow China, Çin havacılık ve uzay sektörünün desteğiyle düzenlenen ve Çin merkezi hükümeti tarafından onaylanan tek uluslararası havacılık ve uzay ticaret fuarı olma özelliğini taşıyor. İki yılda bir Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen fuarda gerçek ürünler sergileniyor, ticari görüşmeler yapılıyor, teknoloji etkileşiminde bulunuluyor ve uçuş gösterileri yapılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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