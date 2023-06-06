Çin'in İlk Yerli Üretim Büyük Kruvaziyer Gemisi Shanghai Rıhtımına İndirildi

SHANGHAİ, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da görüntülenen ülkenin ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi "Adora Magic City", 6 Haziran 2023.

Çin'in ilk büyük kruvaziyer gemisi Salı günü Shanghai'da inşa edildiği tersanede havuzdan çıkarıldı. Böylece gemide rıhtım demirleme için hata ayıklama aşamasına geçilmiş oldu. "Adora Magic City" isimli kruvaziyer gemisinin 2023 yılı sonunda teslim edilmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)