Çin'in İlk Yerli Hpv Aşısı Klinik Denemede Yüzde 100 Başarı Gösterdi

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Yakın tarihli bir araştırma, Çin'in yerli olarak üretilen ilk HPV aşısı Cecolin'in yetişkin kadınlarda iki tip insan papillom virüsü (HPV) türüne karşı tam bağışıklık sunduğunu ortaya koydu. Bir grup Çinli araştırmacı, bivalent (iki hastalık veya serotipe bağışıklık kazandıran) aşının Faz 3 klinik deneylerinin bir parçası olan 66 aylık takip ziyaretlerinden elde edilen veriyi analiz etti ve aşının rahim ağzının tipik semptomlarından olan yüksek seviyeli genital lezyonlara karşı etkinliğinin yüzde 100'e ulaştığını buldu. Dahası, Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre koliformdan üretilmiş HPV 16/18 rekombinant aşı müzmin HPV enfeksiyonlarına karşı yüzde 97 etkinlik sağladı. Klinik deneye 18 ila 45 yaşları arasında 7.372 sağlıklı kadın katılırken 3.689'u aşılanan grupta ve 3.683'ü de kontrol grubunda yer aldı. Çalışmaya göre aşılanan gruptaki kümülatif insidans (hastalanma riski) kontrol grubuna kıyasla belirgin ölçüde düşük kaldı. Xiamen Üniversitesi ve Xiamen Innovax tarafından üretilen Cecolin, ABD ve İngiltere'nin ardından Çin'i bağımsız rahim ağzı kanseri aşısı tedariği elde eden üçüncü ülke yaptı. Aşı, Dünya Sağlık Örgütü Ön-Yeterliliği'ni Ekim 2021'de almıştı.