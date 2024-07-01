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Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası Tamamlandı

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Çin'in Hainan ada eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası artık roket fırlatma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sahada tamamlanmış durumda iki fırlatma rampası bulunuyor. Tesiste yapılan roket fırlatma simülasyon tatbikatıyla personelin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesi hedefleniyor. İlk roket fırlatma işlemi ise yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek.

Dosya Boyutu: 46.10MB

ÇEKİM TARİHİ: Önceki görüntüler/30 Haziran 2024

1. Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma sahasından çeşitli görüntüler

3. Roket fırlatma simülasyon tatbikatından çeşitli görüntüler

Çin'in Hainan ada eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası artık roket fırlatma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'nın inşaatı Temmuz 2022'de başlamıştı.

Sahada şu anda tamamlanmış durumda iki fırlatma rampası bulunuyor. Rampalardan ikincisi 10'dan fazla türde rokete uyum sağlama kapasitesine sahip.

"Ticari roket şirketlerini, hem yerel hem de uluslararası roket ve uydu fırlatma hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Hainan Uluslararası Ticari Uzay Aracı Fırlatma Şirketi daha sonraki aşamada ikinci rampa için evrensel bir arabirim dosyası da yayımlayarak, ticari roketlerin tasarımını ve işleyişini kolaylaştıracak."

Tesiste Pazar günü bir roket fırlatma simülasyon tatbikatı yapıldı.

"Tatbikatın temel amacı komut verenler arasında örgütsel koordinasyonu geliştirmek ve komutların doğruluğundan emin olmak. Bu, personelimizin fırlatma testi atmosferi ve görevlerine erkenden alışmasına yardımcı olarak, fırlatma sırasında görevlerimizi etkin şekilde yerine getirmemizi ve nihayetinde başarıya ulaşmamızı sağlayacak."

Tesisin ilk roket fırlatma işlemini yılın ikinci yarısında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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