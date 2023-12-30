Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası Tamamlandı
Çin'in güneyindeki Hainan adasında bulunan Wenchang kentinde, Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma sahasının inşaat çalışmaları tamamlandı. Yeni nesil orta ölçekli roket Uzun Yürüyüş 8 için özel bir alan olarak hizmet verecek olan fırlatma rampası, yılda 16 kez fırlatma yapabilecek kapasiteye sahip olacak.
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ÇEKİM TARİHİ: 29 Aralık 2023
1. Wenchang'daki fırlatma alanından çeşitli görüntüler
3. Wenchang'daki fırlatma alanından çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang kentinde, Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma sahasının 1 numaralı fırlatma rampasının inşaat çalışmaları Cuma günü tamamlandı.
Hainan Uluslararası Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi Müdürü Yang Tianliang'a göre proje, Çin'in yeni nesil orta ölçekli roketi Uzun Yürüyüş 8 için özel bir alan olarak hizmet verecek.
Temmuz 2022'de başlanan 1 No'lu fırlatma rampasının inşasında ekipman kurulum aşaması neredeyse tamamlandı.
"Yeni modelimiz olan ticari uzay fırlatma modeli kapsamında çok sayıda fırlatma gerçekleştirebiliriz. İleride 1 ve 2 numaralı fırlatma rampaları yılda 16 kez fırlatma yapabilecek. Gelecekte, sürecin ve teknolojinin sürekli optimizasyonu ile yılda 20 kez fırlatma yapmayı umuyoruz."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)