Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanının İnşaatı Hainan'da Başladı

HAİKOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma alanının inşaatı Çarşamba günü Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'nın Wenchang kentinde başladı. Hainan serbest ticaret limanı inşaatının büyük bir projesi olan Hainan ticari uzay aracı fırlatma alanı dünya standartlarında hizmet vermeye, pazar odaklı olmaya ve Çin'in ticari taşıyıcı roketlerinin fırlatma kapasitesini daha da geliştirmeye kararlı. Hainan valisi Feng Fei, eyaletin fırlatma alanının sinerjik avantajından ve serbest ticaret limanının politikalarından tam olarak yararlanacağını ve Wenchang'ı üst düzey bir uluslararası uzay şehrine dönüştürmek için gayret göstereceğini söyledi.

Xinhua / Güncel