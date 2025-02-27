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Çin'in İlk Tamamen Yabancı Sermayeli Hastanesi Açıldı

Çin'in İlk Tamamen Yabancı Sermayeli Hastanesi Açıldı
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Tianjin'de, Singapurlu Perennial Holdings tarafından inşa edilen 500 yataklı Perennial General Hospital, kişiye özel tedavi ve kapsamlı hizmetler sunacak.

TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ilk tamamen yabancı sermayeli üçüncü basamak hastanesi olan Perennial General Hospital çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de hizmete girdi.

Singapurlu Perennial Holdings Özel Limited Şirketi'nin toplam 1 milyar yuan (yaklaşık 138 milyon ABD doları) yatırımla inşa ettiği 500 yataklı bu hastane, kişiye özel tedavi de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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