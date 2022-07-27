Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı HARBİN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin ilk sivil kullanım amaçlı orta büyüklükte yerli helikopteri olan Z15 helikopterine onay verdi. HARBİN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin ilk sivil kullanım amaçlı orta büyüklükte yerli helikopteri olan Z15 helikopterine onay verdi. Aynı zamanda AC352 olarak da bilinen Z15, AVIC ile Airbus Helicopters işbirliği programı çerçevesinde AVIC Harbin Uçak Sanayi Grubu Ltd. Şti. tarafından geliştirildi. Azami 7,5 ton kalkış ağırlığı ve 850 kilometre menzili olan helikopter 16 yolcu taşıyabiliyor. Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir Z15 (AC352) helikopteri görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua/Zhu Yue) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir Z15 (AC352) helikopteri görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir Z15 (AC352) helikopteri görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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