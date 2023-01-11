Çin'in İlk Petrol ve Gaz "Akıllı Üretim" Projesi Bir Dönüm Noktası

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin WHPA platformunun, Pazartesi günü, bağlantı hatası giderilmesi süreci tamamlandı ve mekanik olarak eksiksiz olduğuna dair onay aldı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin WHPA platformunun, Pazartesi günü, bağlantı hatası giderilmesi süreci tamamlandı ve mekanik olarak eksiksiz olduğuna dair onay aldı.

Proje esas olarak, toplam ağırlığı yaklaşık 12.000 ton olan sekiz ayaklı bir kuyubaşı platformundan oluşuyor. Burada aynı anda 100 kişinin kalabilmesi ve çalışabilmesi planlanıyor.

Bu, Çin'in ilk açık deniz petrol ve gaz ekipmanı "akıllı üretim" projesi.

Projeyle, Bohai Petrol Sahası'nda petrol ve gaz üretiminin artırılması hedefleniyor.

Tamamlandığında, petrol sahası günde en fazla 15.300 varil petrol üretebilecek, bu da Çin'in yerel açık deniz petrol ve gaz kaynaklarının gelişimini artırmak ve Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıyacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin şehrinden bildiriyor.

(XHTV)