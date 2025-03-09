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Çin'in İlk Kadın Uzay Mühendisi Wang Haoze'den Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Çin'in İlk Kadın Uzay Mühendisi Wang Haoze'den Dünya Kadınlar Günü Mesajı
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Çin'in uzay istasyonunda görev yapan ilk kadın uzay mühendisi Wang Haoze, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ve kız çocuklarına umut verici bir mesaj iletti. Wang, yörüngede kaydedilen videoda, kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerini teşvik etti.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda görev yapan ilk kadın uzay mühendisi Wang Haoze, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlara ve kız çocuklarına bir kutlama mesajı iletti.

Wang, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda kaydedilen ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yayımlanan videoda, "Parlak bir ay ve ışıldayan yıldızlar gibi olmanızı diliyorum. Kendi küçük güneşiniz olun ve ışıltılı, büyüleyici baharda büyüyün" ifadelerini kullandı.

Mürettebatlı uzay uçuşu görevine katılan üçüncü Çinli kadın olan Wang, diğer iki Shenzhou-19 astronotu Cai Xuzhe ve Song Lingdong ile birlikte 30 Ekim 2024'te 6 aylık uzay görevine başlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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