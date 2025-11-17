Haberler

Çin'in İlk İnsansız Hava Aracı Taşıyan Savaş Gemisi Deneme Seyrini Tamamladı

Güncelleme:
Çin'in insansız hava aracı taşıyabilen yeni nesil amfibi hücum gemisi Sıçuan, deneme seyrini başarıyla tamamladı. 260 metre uzunluğunda ve 50 bin ton yüklü ağırlığı ile dikkat çeken gemi, ülkenin amfibi muharebe yeteneklerini artırması bekleniyor.

Çin'in, insansız hava aracı taşıyabilen ilk savaş gemisi olma özelliği taşıyan yeni nesil amfibi hücum gemisi Sıçuan'ın deneme seyrinin tamamlandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "Tip 076" olarak sınıflandırılan gemi, ilk deneme seyri için 14 Kasım'da Şanghay'dan denize açılan gemi, dün akşam saatlerinde tersaneye döndü.

Üç gün süren deneme seyrinde, geminin hareket ve elektrik sistemleri ile diğer donanımları test edildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin adı verilen gemi, 27 Aralık 2024'te Şanghay şehrindeki Hudong-Conghua Tersanesi'nden çıkarılarak suya indirilmişti.

Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, düz güvertesinde bulunan elektromanyetik fırlatma rampası sayesinde helikopterler ve amfibi araçların sabit kanatlı hava araçlarının operasyonlarına olanak sağlıyor.

"Çin'in ilk insansız hava aracı gemisi" olarak anılan Sıçuan'ın, ülkenin amfibi muharebe ve açık denizlerde harp kabiliyetini artıracağı öngörülüyor.

Amerikan ve Japon muadillerinden daha büyük

260 metre uzunluğunda ve 52 metre genişliğinde güverteye sahip, yüklü ağırlığı 50 bin tona ulaşabilen gemi, muadili olan ABD'nin "Amerika" ve Japonya'nın "Izumo" sınıfı helikopter gemilerinden daha büyük ve geniş taşıma kapasitesine sahip.

Çin, daha önceki nesilde "Tip 075" olarak sınıflandırılan amfibi savaş gemilerinin ilki "Haynan"ı 2019'da suya indirmiş, gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. Haynan'ın ardından aynı sınıftan "Guangşi" ve "Anhui" gemileri donanmaya katılmıştı.

Çin donanmasında, "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" adlarında 3 uçak gemisi de bulunuyor. Elektromanyetik fırlatma rampalarına sahip yeni nesil uçak gemisi Fucien, 7 Kasım'da törenle hizmete girmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
