Çin'in İlk İnsanlı Ay Gezgini, İki Astronot Tarafından Kullanılacak

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazartesi günü, iki astronot tarafından kullanılacak ilk insanlı Ay gezgini için teklifleri beklediğini içeren bir duyuru yayımladı.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazartesi günü, iki astronot tarafından kullanılacak ilk insanlı Ay gezgini için teklifleri beklediğini içeren bir duyuru yayımladı.

Duyuruya göre Çin, astronotlarını 2030 yılına kadar Ay'ın yüzeyine indirecek ve Ay gezgini, misyon sırasında bilimsel keşif için iki astronot tarafından kullanılacak.

Mevcut misyon tasarımına göre insanlı Ay gezgininin, insanlı araç kullanma ve sürme, Ay yüzeyinde hareket etme, konumlandırma desteği ve güvenlik yardımı gibi işlevleri olacak. Gezgin bu sayede Ay yüzeyinde hareket, iletişim, keşif ve benzeri konularda astronotlara yardımcı olacak.

Duyuruda CMSA'nın, toplumun her kesiminden yüksek kaliteli kaynakları bir araya getirmek, uygun ticari geliştirme yöntemini keşfetmek ve verimliliği artırmak için kamudan teklif isteyeceği ve gezgin prototipini geliştirmek için en iyi ekibi seçeceği belirtildi.

Görev gereksinim sunumu, genel plan tasarımı, temel kilit teknolojiler, güvenlik ve emniyet tasarımı, geliştirme süreci, kalite ve zamanlama güvenceleri, iş modeli ve finansman talebi gibi unsurların teklif içeriğinde bulunması gerekiyor.