Çin'in İlk Elektronik Mancınık Sistemine Sahip Uçak Gemisi Hizmete Girdi

Çin'in elektronik mancınık sistemine sahip ilk uçak gemisi olan Fujian, Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Uçak gemisi, 2022 yılında denize indirilmişti.

SANYA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in elektronik mancınık sistemine sahip ilk uçak gemisi olan Fujian, cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Adını Fujian eyaletinden alan uçak gemisi Haziran 2022'de denize indirilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
