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Çin'in İlk Derin Okyanus Sondaj Gemisi Hizmete Girdi

Çin'in İlk Derin Okyanus Sondaj Gemisi Hizmete Girdi
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Çin, yerli olarak tasarlanıp inşa edilen Meng Xiang adlı derin okyanus sondaj gemisini resmi olarak hizmete sundu. 11 kilometre sondaj derinliği ve 179,8 metre uzunluğu ile dikkat çeken gemi, insanlığın okyanusları daha iyi anlamasına katkı sağlayacak.

GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yerli olarak tasarlanıp inşa edilen ilk derin okyanus sondaj gemisi Meng Xiang (rüya), pazar günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde resmen hizmete girdi. Maksimum 11 kilometre sondaj derinliğine sahip gemi, insanlığın daha önce ulaşamadığı noktalara ulaşma yolunda önemli bir adım anlamına geliyor.

Uzunluğu 179,8 metre, genişliği 32,8 metre, deplasman tonajı ise 42.600 olan Çin'in en büyük bilimsel araştırma gemisi Meng Xiang, 15.000 deniz mili menzile ulaşabilmesi, 120 gün boyunca kendi kendine yetebilmesi ve 180 kişiyi barındırabilmesiyle öne çıkıyor.

Çin Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı Guangzhou Deniz Jeolojisi Araştırmaları Direktörü Xu Zhenqiang, "Geminin aldığı derin yer çekirdeği örnekleri küresel bilim insanlarına levha tektoniği, okyanus kabuğu evrimi, eski deniz iklimleri ve yaşamın evrimini incelemek için doğrudan kanıt sağlayacak olup insanlığın okyanusları daha iyi anlamasına, korumasına ve kullanmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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