Çin'in İlk Çeyrekteki Otomobil İhracatı Arttı

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre yüzde 70,6 artışla toplam 994 bin araç ihraç edildi.

Dağılıma bakıldığında, binek araç ihracatı önceki yılın ayı dönemine göre yüzde 82,9 artarak 826.000 adede çıkarken, ticari araç ihracatı ise bir yıl öncesine göre yüzde 28,1 artışla 168.000 adede yükseldi.

Veriler ayrıca, Ocak-Mart döneminde yeni enerjili araç ihracatının, bir önceki yılın aynı döneminin iki katının üstüne çıkarak 248.000 adede yükseldiğini gösterdi.