Çin'in İlk Çeyrekteki Mali Geliri Arttı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in mali geliri 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in mali geliri 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı'nın Salı günü yayımladığı verilere göre, ülkenin mali geliri bu dönemde 6,23 trilyon yuanın (yaklaşık 905 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Bakanlık, ülkenin genel ekonomik toparlanmasının sağlayacağı destekle birlikte gelecekte büyüme ivmesinin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak yaklaşık 28,5 trilyon yuan oldu.

Merkezi hükümet ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 4,7 düşüşle yaklaşık 2,76 trilyon yuan mali gelir toplarken, yerel yönetimler aynı dönemde yüzde 5 artışla yaklaşık 3,47 trilyon yuan topladı.

Vergi gelirleri Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düşüşle yaklaşık 5,17 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Bakanlığa göre mali harcamalar bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 6,79 trilyon yuana ulaştı.