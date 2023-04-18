Çin'in İlk Çeyrekteki Kişi Başı Nominal Harcanabilir Geliri Yüzde 5,1 Arttı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Salı günü yayımlanan verilere göre, Çin'in kişi başına düşen harcanabilir geliri 2023'ün ilk çeyreğinde nominal olarak yıllık yüzde 5,1 artışla 10.870 yuan (yaklaşık 1.579,6 ABD doları) oldu.

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin Zigui ilçesine bağlı Maoping kasabasındaki bir çay bahçesinde çay yapraklarını toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Salı günü yayımlanan verilere göre, Çin'in kişi başına düşen harcanabilir geliri 2023'ün ilk çeyreğinde nominal olarak yıllık yüzde 5,1 artışla 10.870 yuan (yaklaşık 1.579,6 ABD doları) oldu.

Fiyat faktörleri çıkarıldıktan sonra, kişi başına düşen harcanabilir gelir bir önceki yıla göre yüzde 3,8 arttı.

Ayrı ayrı bakıldığında, kentsel kişi başına harcanabilir gelir nominal olarak yüzde 4 ve reel olarak yüzde 2,7 artışla 14.388 yuan olurken, kırsal alanlardaki gelir nominal olarak yüzde 6,1 ve reel olarak yüzde 4,8 artışla 6.131 yuana yükseldi.

Salı günü yayımlanan veriler ayrıca Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,5 arttığını gösterdi.