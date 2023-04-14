Çin'in İlk Çeyrekteki Elektrik Tüketimi Yüzde 3,6 Arttı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ekonomik hareketliliğin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde artış kaydetti.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ekonomik hareketliliğin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Cuma günü yayımladığı verilere göre ülkedeki toplam elektrik kullanımı, ilk üç ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 2,12 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerde aynı dönemde tüketilen elektrik ise önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 9,7, yüzde 4,2 ve yüzde 4,1 artışla, 26,6 milyar, 1,38 trilyon ve 369,6 milyar kilovat-saate ulaştı.

Konutlardaki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artışla toplam 342,4 milyar kilovat-saat olarak gerçekleşti.

Sadece Mart ayında ülkedeki elektrik tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 736,9 milyar kilovat-saate ulaştı.