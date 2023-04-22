Çin'in İlk Çeyrekteki Çevrimiçi Perakende Satışları Hızlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'de çevrimiçi perakende pazarı yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde bakanlığın izlediği 18 mal kategorisinin altısı, çift haneli büyüme bildirdi.

Özellikle altın, gümüş ve mücevher satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1, iletişim cihazları satışı ise yüzde 18,5 arttı.

Ülkedeki aracıya dayalı ve seyahatle ilgili tüketim, bu dönemde daha güçlü toparlanma kaydetti. Verilere göre 2022'nin aynı dönemine göre çevrimiçi turizm ürünleri ve bilet satışları yüzde 115,8, çevrimiçi ikram servisi satışları ise yüzde 17,1 arttı.

Yeni iş biçimleri ve e-ticaret modellerinde de yılın ilk üç ayında büyük artış yaşandı. Bakanlığın izlediği önemli e-ticaret platformlarındaki canlı yayın programlarının sayısı 43 milyonu aşarken, 360 milyardan fazla izlenen programlarda 34 milyondan fazla ürün satıldı.

Önceki verilere göre Çin'de çevrimiçi perakende satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 3,29 trilyon yuana (yaklaşık 478,53 milyar ABD doları) ulaştı.